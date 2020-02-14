Beşiktaş 'o anın' videosunu yayınladı

Göztepe-Beşiktaş maçında kural hatası yapıldığını belirten Beşiktaş, karşılaşmanın tekrar edilmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu.

Ancak federasyon dün yaptığı açıklamayla mücadelede kural hatası olmadığını ve maçın tekrar edilmeyeceğini duyurdu.

"TOP GÖZTEPELİ OYUNCUDAYKEN DURDURDUM"

Hüseyin Göçek'in TFF'ye yaptığı savunmada "Söz konusu pozisyonda Göztepeli oyuncunun topa hakim olup dokunduğuna kanaat getirdiğim anda düdüğümü çalarak oyunu durdurdum. Başından darbe alan Beşiktaşlı oyuncunun tedavisini yaptırdıktan sonra topa hakimiyet kazanan Göztepeli oyuncunun bulunduğu noktadan oyunu hakem atışı ile başlattım" demesi Beşiktaş yönetimini harekete geçirdi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından o anın videosunu paylaşan siyah-beyazlılar, federasyondan cevap bekliyor.

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