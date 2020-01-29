Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup transferini açıkladı

Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup için Feyenoord'dan gelen teklifi kabul etmiş, oyuncusunun Hollanda kulübü ile görüşmesine izin vermişti.

Dün Hollanda'ya giden Oğuzhan, sezon sonuna kadar kiralık olarak Feyenoord formasını giyecek.

OĞUZHAN 400 BİN EURO KAYNAK SAĞLADI

Siyah beyazlılar, Oğuzhan Özyakup'un Feyenoord'a kiralandığını TFF'ye bildirdi.

Yıllık 2 milyon euro kazanan 27 yaşındaki orta sahanın maaşının sezon sonuna kadar olan kısmının yarısını karşı taraf ödeyecek. Kartal, böylece 400 bin euroluk kaynak yaratacak.

HAVAALANINDA KONUŞMUŞTU

Oğuzhan, Hollanda yolculuğu öncesi, "Başkan gitti, hoca gitti... Ben de istediklerimi yapamıyorum. Ailemin yaşadığı Hollanda'ya huzur için mutlu olmak için gidiyorum. Umarım Beşiktaş'a para kazandırırım. Sergen Hoca ile konuştuk, çok güzel fikirleri vardı ama ben kararımı çok önceden vermiştim." diye konuştu.

Sergen Yalçın konusuna değinen Oğuzhan, "Sergen Hoca ile dün akşam konuştuk. Onun da güzel fikirleri vardı ama kararımı çok önceden vermiştim. İnşallah bu anlaşma iki taraf için de iyi olur." sözlerini kullandı.

OĞUZHAN ÖZYAKUP'TAN VEDA MESAJI

Oğuzhan Özyakup, transferinin ardından resmi Instagram hesabından bir veda mesajı yayınladı:

"19 yaşımda Beşiktaş Ailesi’ne katıldım. Beşiktaş’ta, Beşiktaş ile büyüdüm. Yaklaşık 8 senedir hep gurur ve mutlulukla giydim siyah beyaz formamı. Her futbolcuya nasip olmayacak mutluluklar yaşadım, kupalar kaldırdım. Futbolla ilgili en güzel ve en özel anılarımın hemen hepsini Beşiktaş’ta yaşadım. Son dönemde maalesef bir o kadar da üzüldüm. Çok konuşmadım, çok paylaşmadım bazı şeyleri. Para ile ilgili sorun çıkarttığıma dair haberler yapıldı. Haklı oldukları için değil, kulübümle ilgili “içeride alacağım var” diye açıklama yapmak bana yanlış geldiği için mecbur kalıncaya kadar açıklama yapmak istemedim.

Ailem ve aile hayatım hep aynı düzende devam etmesine rağmen, maksatlı ve olmadığım biri gibi gösterildiğim haberlere uyandım. Belki daha iyi yönetebilirdim, belki daha çok konuşmam gerekiyordu. Tek mücadelemin sadece kendimle, kendimi geliştirmek için olmasını istedim ama aynı anda farklı konularla mücadele ederken buldum kendimi. İnanıyorum ki bu ara her konuda çok iyi gelecek. Uzun ilişkiler zordur. Her uzun ilişkide de inişler çıkışlar, iyi günler kötü günler olur. Bu bir veda değil. Daha uzun ömürlü bir ilişki için sadece bir ara... Her şey için teşekkür ederim."