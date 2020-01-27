Oğuzhan'la Boyd kiralanıyor

Süper Lig'de son olarak Göztepe'ye 2-1 yenilerek zirveden uzaklaşan Beşiktaş'ta, Abdullah Avcı'dan sonra bir veda daha yaşanıyor.

Son iki sezondur Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan ve siyah-beyazlı taraftarların hedef tahtasına oturan Oğuzhan Özyakup, Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord ile masaya oturdu.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş'ın Özyakup'un kiralık transferi konusunda Hollanda ekibiyle anlaşma sağladığı öğrenildi.

BOYD RİZESPOR'A

Öte yandan vasatı aşamayan isimlerden biri olan Boyd'un da kiralık olarak, Ç.Rizespor'a gönderileceği öğrenildi.