Ensonhaber.com'a dön

Oğuzhan'la Boyd kiralanıyor

Beşiktaş'ta uzun süredir istenilen performansı gösteremeyen Oğuzhan Özyakup, Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'a kiralanıyor. Boyd ise Ç.Rizespor ile görüşüyor.

| Haber Merkezi
Oğuzhan'la Boyd kiralanıyor
Yorum Yap

Süper Lig'de son olarak Göztepe'ye 2-1 yenilerek zirveden uzaklaşan Beşiktaş'ta, Abdullah Avcı'dan sonra bir veda daha yaşanıyor.

Son iki sezondur Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan ve siyah-beyazlı taraftarların hedef tahtasına oturan Oğuzhan Özyakup, Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord ile masaya oturdu.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş'ın Özyakup'un kiralık transferi konusunda Hollanda ekibiyle anlaşma sağladığı öğrenildi.

BOYD RİZESPOR'A

Öte yandan vasatı aşamayan isimlerden biri olan Boyd'un da kiralık olarak, Ç.Rizespor'a gönderileceği öğrenildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM