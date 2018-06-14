Beşiktaş Oğuzhan Özyakup'la uzattı

Beşiktaş'ta uzun süredir beklenen imza geldi. Sözleşmesi sona eren milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı ekiple yeniden anlaştı.
4 YIL DAHA BEŞİKTAŞ'TA
Adı sık sık Avrupa'nın önemli takımlarıyla anılan Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ta kaldı. Başkan Fikret Orman'ın tecrübeli futbolcuyla sözleşme imzaladıklarını açıklamasının ardından, TFF'nin sitesinde de güncelleme geldi.
Siyah Beyazlı ekip resmi açıklama yapmazken, yıldız futbolcunun sözleşmesinin bitiş tarihi TFF'nin resmi sitesinde 2022 olarak yer aldı. Beşiktaş'ın da anlaşmayı kısa süre içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirmesi bekleniyor.
Beşiktaş'a 2012 yılında Arsenal'den transfer olan 25 yaşındaki milli futbolcu, geçen sezon siyah-beyazlı formayla 37 resmi maçta 7 asistlik performans sergiledi.