Beşiktaş-Osmanlıspor maçı muhtemel 11'leri

Avrupa'daki performansını Süper Lig'e yansıtamayan Beşiktaş, Osmanlıspor'u yenerek yeni bir başlangıç yapmak istiyor.
Beşiktaş ile Osmanlıspor arasındaki karşılaşma, saat 19.30'da Vodafone Park'ta oynanacak. beIN Sports'dan naklen yayınlanacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Averajla 4. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup edip önündeki takımların puan kaybını bekleyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş
Fabri
Gökhan
Pepe
Tosic
Adriano
Medel
Tolgay
Quaresma
Talisca
Babel
Cenk
Osmanlıspor
Karcemarskas
Vrsajevic
Maxsö
Anıl
Pinto
Lawal
Musa
Josue
Serdar
Umar
Cikalleshi