Beşiktaş, Ospina için Arsenal'le anlaştı

Fabri'yi sürpriz şekilde Fulham'a sattıktan sonra kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş yönetimi, Harun Tekin'in aynı sıra Arsenal'de yedek bekleyen David Ospina için de somut adımlar attı.

ARSENAL'LE ANLAŞMA TAMAM SIRA OSPİNA'DA

İngiliz basını, Beşiktaş'ın kiralama teklifini değerlendiren Arsenal kulübünün Ospina'yı bırakmaya hazır olduğunu yazdı. Arsenal'de mutlu olmayan Ospina'yı kısa süre içinde kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar yaşanan son gelişmelerin ardından bir tercih yapacak.

Kaleci transferlerinde son sözü sürekli Teknik Direktör Şenol Güneş'e bırakan siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli hocanın tercihine göre merakla beklenen transfere son noktayı koyacak.

1 YIL KİRALANACAK

Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralamak istediği David Ospina konusunda Arsenal'le el sıkıştığı ancak Kolombiyalı kaleci ile maddi konularda henüz anlaşma sağlanamadığı belirlendi.

Ospina'nın İngiliz ekibinde kazandığı yıllık ücreti yüksek bulan siyah-beyazlı yönetimin, bu rakamı önemli ölçüde aşağı çekmeye çalıştığı öğrenildi. 29 yaşındaki Kolombiyalı file bekçisinin ücretinde indirim yapması halinde transferin önünde engel kalmayacağı ifade edildi.

Başkan Orman'ın, Fabri'nin vedası sonrası uluslararası tecrübesi yüksek bir file bekçisinin kadroya katılması düşüncesini dile getirdiği aktarıldı. 70 maça çıktı Arsenal'e 2014'te 4 milyon euro bonservis karşılığında Nice'ten transfer olan David Ospina, İngiliz ekibinin kalesini 70 maçta korurken, 76 gole engel olamadı. Kolombiyalı file bekçisi 27 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.