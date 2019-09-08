Beşiktaş Park'ın zemini neden düzelmiyor

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Beşiktaşlı taraftarların ve futbolcuların bu sezon en çok rahatsız olduğu konu şüphesiz stat zemini.

Henüz sezon başı olmasına rağmen aşırı derecede bozuk olan çimlerin neden düzelmediğini araştırdık.

"NEMDEN DOLAYI BÖYLE OLDU"

Kralspor'a konuşan yönetici Ahmet Kavalcı, "Shakira konserinden sonra oldu diyorlar, bu doğru değil. Biz lig başlamadan önce hem Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki zemini hem de stat zeminini bakıma aldık. Tesislerimizdeki çimlerin durumu çok iyi ancak stattaki zeminden istediğimiz sonucu alamadık. Bunun nedeni ise mevsimsel. Denize yakın olduğu için aşırı nemden ötürü bir türlü düzelmedi. Yoksa aynı sistemi tesislere de yaptık ve oradaki zemin gayet iyi oldu" dedi.

Kavalcı, ilerleyen aylarda zeminin daha iyi olacağını da sözlerine ekledi.