Beşiktaş Park’ta Abdullah Avcı istifa sesleri

Beşiktaş’ta kötü gidiş durdurulamıyor.

Ligde çıktığı 6 maçta 5 puan toplayan ve küme düşme hattına gerileyen siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi’nde de 2’de 0 yaptı.

Slovakya ekibi Slovan Bratislava’ya deplasmanda 4-2 kaybeden Kara Kartal, bu akşam da sahasında Wolverhampton’a 1-0 kaybetti.

TARAFTARDAN 'İSTİFA' SESLERİ

Takımın kötü gidişine isyan eden taraftaflar teknik direktör Abdullah Avcı’yı istifaya çağırdı.

Vodafone Park tribünlerinde, “Abdullah Avcı istifa” ve “Yere yatsana yere yatsana Abdullah Avcı yere yatsana” sesleri yükseldi.

Öte yandan siyah-beyazlı renklere gönül veren futbolseverler, daha önceki maçlarda olduğu gibi Sergen Yalçın lehine tezahüratlar yaptı.

Beşiktaş, bu sezon Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 8 resmi maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 17 gol yedi.

İŞTE O SKORLAR

Sivasspor 3-0

Göztepe 3-0

Rizespor 1-1

Gazişehir 3-2

Bratislava 4-2

Başakşehir 1-1

Trabzonspor 4-1

Wolverhampton 1-0

"BENİM ANTRENÖRLÜĞÜM TARTIŞILMAZ"

Maç sonu açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, "Benim antrenörlüğüm sorgulanamaz. Ben tırnaklarımla buraya geldim. Son 10 yılda şampiyonluğu isteyen kulüpler, 2’şer kez beni istedi. Vazgeçmeyeceğim. Ben Beşiktaş'a 3 yıllık mukavele imzalayarak geldim. Buraya gelirken hem gönlüme hem gönüllere attım. Türk futbolunun sorunu antrenör değiştirmek değildir" dedi.

