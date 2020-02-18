Beşiktaş Park'ta elektrik skandalı

Beşiktaş ekonomik olarak tarihinin en zor günlerinden birini yaşıyor...

Geçtiğimiz günlerde Divan Kurulu toplantısında kürsüye çıkan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Elektrik faturasını ödeyecek paramız yok. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum" demişti.

Çebi'nin yaptığı bu açıklamalar üzerine yapılan araştırmalarda şaşırtıcı bir bilgiye ulaşıldı.

BEDAŞ'TAN ELEKTRİĞİNİ KESMEYE GELDİLER

Beşiktaş Park'ın ödenmeyen elektrik faturalarının olduğu ve bu yüzden BEDAŞ'tan gelen yetkilerin stadın elektriğini kesmek istediği ortaya çıktı.

Yaşanan bu skandal üzerine araya giren Çebi'nin memurları engellediği öğrenildi.

Başkan, cumartesi günü gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısında durumu üyelerle paylaşmış ve yaşanan maddi sıkıntıyı açıkça dile getirmişti.