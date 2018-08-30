Beşiktaş- Partizan - CANLI SKOR

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu rövanş maçında Sırbistan'ın Partizan ekibini konuk ediyor.
Sırbistan'daki ilk maçta rakibi ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, seyircisi önünde yapacağı karşılaşmayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına yükselmeye çalışıyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Utku, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Caner Erkin, Quaresma, Larin
Partizan'ın ilk 11'i: Stojkovic, Miletic, Markovic, Valiente, N.Miletic, Scekic, Ivanovic, Zakaric, Pantic, Zdjelar, Ricardo