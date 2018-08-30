Beşiktaş- Partizan - CANLI SKOR

Şampiyonlar Ligi'nde en kolay gruba düşen Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'ın keyfi yerinde.

Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Lokomotif Moskova, Porto ve Schalke 04 oldu.

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Galatasaray yıllık ücretlerde rahatladı

UEFA ile Finansal Fair-Play gerekçesiyle 4 yıllık anlaşma sağlayan Galatasaray, bu sezon sattığı oyunculardan yaklaşık 75 milyon TL kazanç elde etti.