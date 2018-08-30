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Beşiktaş-Partizan maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu rövanş maçında Sırbistan'ın Partizan ekibini konuk edecek.

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Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. Müsabaka Spor Smart'tan naklen yayımlanacak.

Sırbistan'daki ilk maçta rakibi ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, seyircisi önünde yapacağı karşılaşmayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına yükselmeye çalışacak.

BEŞİKTAŞ TUR İÇİN SAHADA

Siyah-beyazlı takım, alacağı her türlü galibiyetin yanı sıra, 0-0'lık beraberlikte de tur atlayacak. Müsabaka 1-1 tamamlanırsa, 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma bölümü oynanacak. Uzatmada da sonuç değişmezse, gruplara kalacak ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Partizan'ın turu geçebilmesi için İstanbul'dan 1-1 dışında gollü beraberlik veya galibiyetle ayrılması gerekiyor.

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezası biten İspanyol oyuncu Alvaro Negredo, görev verilmesi durumunda müsabakada forma giyebilecek. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle son lig maçında oynayamayan kaleci Tolga Zengin ile Hollandalı futbolcu Jeremain Lens ise son antrenmanda yer aldı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Utku, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Medel, Tolgay, Quaresma, Oğuzhan, Adriano, Negredo

Partizan: Stojkovic, Valiente, Markovic, Zdjelar, Miletic, Ivanovic, Skecic, Pantic, Zakaric, Jankovic, Ricardo

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