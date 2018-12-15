Beşiktaş, Pepe ile yolları ayırdı

Beşiktaş, Portekizli oyuncu Pepe'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Portekizli futbolcu uzun süredir sakat olduğunu iddia ederek takımla çalışmalara çıkmıyordu. Ancak Pepe'nin Beşiktaş'la maddi anlamda sorun yaşadığı biliniyordu.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Siyah-beyazlı kulübü, alacaklarını temin edemediği için TFF'ye şikayet eden Pepe, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Beşiktaş, Pepe ile karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşme fesih anlaşması yaparak Portekizli futbolcuya veda etti.

ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI

Beşiktaşlı yöneticilerle ve futbolcularla vedalaştığı öğrenilen Portekizli savunma oyuncusu, Nevzat Demir Tesisleri'ndeki odasını da boşalttı.

Beşiktaş'a 2017-2018 sezonu başında Real Madrid'de bonservis bedeli ödemeden transfer edilen Pepe, 2017-2018 sezonunda tüm kulvarlarda 35 kez siyah-beyazlı formayı terletti ve takımına 2 golle katkı verdi. 2018-2019 sezonuna sıkıntılı başlayan ve sakatlık süreci uzayan Pepe, Beşiktaş forması altında bu sezon tüm kulvarda 17 maça çıktı ve 5 golle kariyerinin en skorer dönemlerinden birini yaşadı.