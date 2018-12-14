Beşiktaş Pepe'yle yollarını ayırıyor

Alacakları nedeniyle TFF’ye başvuran ve sakatlığı nedeniyle de uzun süredir takımdan uzak kalan Pepe ile yol ayrımına gelindi.

HABER1903’ün edindiği bilgiye göre; Beşiktaş yönetiminin Portekizli oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

KULÜP BUL PEPE

Siyah-beyazlı yöneticiler, ikinci devre için yapılan planlamada kendisine yer vermeyeceklerini Pepe'ye iletti ve "kulüp bul" talimatı verdi.

TÜM ÖDEMELERİ YAPILDI

Öte yandan 35 yaşındaki oyuncuya tüm ödemeleri yapılırken Beşiktaş Kulübü’nden herhangi bir alacağı kalmadı.