Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Porfesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları resmi internet sitesinden açıkladı.
İşte yapılan açıklama:
BEŞİKTAŞ A.Ş Kulübü'nün 19.08.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.