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Beşiktaş-Porto maçının 11'leri

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, G grubu 5. hafta maçında sahasında Porto'yu ağırlayacak.

Beşiktaş-Porto maçının 11'leri
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Beşiktaş-Porto - CANLI SKOR

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayarak lider durumda bulunan siyah-beyazlı takım, 5. hafta maçında Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk edecek.

Temsilcimiz, 1 puan bile alsa gruptan lider olarak çıkmayı garantileyecek. Böylece siyah-beyazlılar, tarihinde ilk defa Devler Ligi'nde son 16'ya kalmış olacak.

Beşiktaş ile Porto arasındaki karşılaşma, saat 20.00'de Vodafone Park'ta başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Babel, Talisca, Cenk

Porto: Jose Sa, Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Alex Telles, Danilo, Herrera, Sergio Oliveira, Ricardo Pereira, Brahimi, Aboubakar

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