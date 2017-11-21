Beşiktaş-Porto maçının 11'leri

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayarak lider durumda bulunan siyah-beyazlı takım, 5. hafta maçında Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk edecek.

Temsilcimiz, 1 puan bile alsa gruptan lider olarak çıkmayı garantileyecek. Böylece siyah-beyazlılar, tarihinde ilk defa Devler Ligi'nde son 16'ya kalmış olacak.

Beşiktaş ile Porto arasındaki karşılaşma, saat 20.00'de Vodafone Park'ta başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Babel, Talisca, Cenk