Beşiktaş-Porto maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde evinde Porto'yu ağırlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayarak lider durumda bulunan siyah-beyazlı takım, 5. hafta maçında Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk edecek.
Temsilcimiz, 1 puan bile alsa gruptan çıkmayı garantileyecek.
HANGİ KANALDA?
Beşiktaş ile Porto arasındaki karşılaşma, saat 20.00'de Vodafone Park'ta başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş
Fabri
Gökhan
Pepe
Tosic
Adriano
Atiba
Tolgay
Quaresma
Talisca
Babel
Cenk
Porto
Jose
Marcano
Telles
Felipe
Herrera
Brahimi
Pereira
Andre
Danilo
Corona
Aboubakar