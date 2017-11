Beşiktaş-Porto maçı öncesi teknik adamlar iddialı

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5'inci maçında yarın saat 20.00'de başlayacak Beşiktaş-Porto maçı öncesinde Şenol Güneş ve Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao açıklamalarda bulundu.

"LİDER OLMAMIZ AVANTAJ"

Grupta iyi durumda olduklarını söyleyen Güneş, "Şampiyonlar Ligi'ndeki 5'inci maçımız. Grupta başlangıca göre iyi durumdayız. 5 maçta aldığımız 10 puan ve lider olmamız bizim için bir avantaj. Rakibimiz iyi bir takım, iyi oyuncuları var. Güzel ve zor bir maç olacak. Her maç zor. Seyircimizin önünde bizden bekleneni yapıp kazanmak istiyoruz" dedi.

"KARŞIMIZDA ÇOK GÜÇLÜ BİR RAKİP VAR"

Porto'nun sürekli hücum eden bir takım olduğunu söyleyen Güneş, "Karşımızda çok güçlü bir rakip var. Sürekli hücum eden bir takım ama yeri geldiğinde savunma yapan bir takım. Yarın da öyle olacaktır. Sahaya her takım kazanmak için çıkar. Ama bazen önde basarak hücum edersiniz, bazen de kendi sahanıza çekilip kontra atak yaparsınız. Her ikisi de geçerlidir. Onların da puana bizim de puana ihtiyacımız var. Monaco'nun alacağı sonuç, gruptaki her şeyi karıştırabilir. Şu anda en avantajlı biziz ama bizim de sadece ilk 3'te yerimiz garanti. Yarın ilk 2'yi garantilemek istiyoruz" diye konuştu.

"KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

Yarın Beşiktaş'a bir puanın yetmesi ile ilgili konuşan Güneş, "Kazanmak için sahaya çıkacağız. Geçen maçta da kazanmak için sahaya çıktık. Ama kazanamayacağın zaman da kaybetmemektir doğru olan. Yarın iyi oynayıp kazanmak bizim için önemli bir iş olur. Bu işaretler, gruptan çıktığımızda rakiplere iyi bir mesaj olur. Şampiyonlar Ligi'nde en iyimizi sahaya yansıtmak istiyoruz. Günümüzde her takım savunmada ve hücumda iyi oynamalı. Biz bütün maçlarda kontrolü elden bırakmadan hücum ettik. Dikkatimiz yüksek olduğu için bunu da iyi yaptık. Bize Dragao'da baskı yaptılar, biz de pasla çıktık. Zaman zaman da geriye geldik. Monaco maçının son bölümlerinde düşüşlerimiz oldu. Yarınki müsabakayı buralara getirmeden, rakibimizi durdurarak hücum etmeye çalışacağız. Geride rakibi bekleyeceğiz diye bir şey yok. Üzerine gittiği zaman çabuk çıkabiliyorlar. Önemli olan topu kazandığımız zaman ne yapacağımız. Bunları yaparsak başarılı olacağımızı düşünüyorum. Topu iyi kullanırsak etkili olacağımıza inanıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde olumlu oynadık, daha da üstüne koyabilirsek daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN ÜZERİNE OYNAYACAĞIZ"

Beşiktaş'ın stadında düzenlenen basın toplantısında konuşan Porto Teknik Conceiçao, "Beşiktaş hakkında gerekli tespitleri yaptık. Yarınki maçın sonucu çok önemli. İyi bir rakibe karşı oynayacağız. Son zamanların en iyi sezonlarını yaşıyorlar. Kendi statlarında da her zaman bir avantajları var. Zorlukların ve rakibin farkındayız. Beşiktaş'ın kolay ve zor taraflarını tespit ettik. Onların üzerine oynayacağız. Bizim için bütün maçlar farklı. Her maçta farklı bir strateji ile oynuyoruz. İlk maçta Beşiktaş hücum olarak daha iyiydi. Ama bu mücadelede de aynı olacağı anlamına gelmez. Bizim de farklı planlarımız var. Her karşılaşmada değişik şeyler uyguluyorum. Yarın ki maç da farklı olacak. Oyunu karşılaşmanın gidişatına göre şekillendireceğim" dedi.

"BU TİP ATMOSFERLER BENİ MOTİVE EDİYOR"

Beşiktaş taraftarının Vodafone Park'ta yarattığı atmosfere değinen ve ortaya çıkardıkları atmosferi yakından tanıdığını belirten Sergio Conceiçao, "Böyle baskılı atmosferler beni motive ediyor. Taraftarın sıcaklığı aslında oyunun bir parçası demek. Dragao Stadyumu'nda da aynı atmosferi hissettik. Yarın hem rakibi hem de bizi zorlayan bir atmosfer olacak. Ama böyle bir yerde oynamaktan mutluyuz" ifadelerini kullandı.