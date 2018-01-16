Beşiktaş potada galip

Siyah-beyazlılar gruptaki 8. galibiyetini alırken konuk ekip CEZ Nymburk parkeden 4. kez yenik ayrıldı.

BEŞİKTAŞ DEVREYE ÖNDE GİRDİ

Karşılaşmaya hücumda top kayıplarıyla başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 3. dakikayı 10-4 geride kapattı. İlk çeyrek boyunca boyalı alandan sayılar üreten CEZ Nymburk'a savunmada karşılık veremeyen siyah-beyazlılar, birinci periyodu 29-25 geride bitirdi.

İkinci periyotta hücumdaki etkinliğini artıran Beşiktaş Sompo Japan, Adams'ın üst üste bulduğu üçlüklerle 10-0'lık seri yakaladı ve 13. dakikada 35-29 öne geçti. Savunmada etkili olan siyah-beyazlılar, Çekya ekibi karşısında 18. dakikada farkı 16 sayıya (49-33) çıkardı. CEZ Nymburk'u ikinci çeyrekte 8 sayıda tutan Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına da 51-37 önde gitti.

KAZANAN SİYAH-BEYAZLILAR OLDU

İkinci yarıya Clark'la sayılar bularak başlayan siyah-beyazlılar 25. dakikayı 56-45 önde geçti. Sertaç Şanlı ve Strawberry ile sayılar üreten Beşiktaş Sompo Japan, CEZ Nymburk'un dış atışlardan art arda bulduğu basketlere rağmen son çeyreğe 67-60 önde gitti.

Son periyoda Weems ve Strawberry'nin üçlükleri ile başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 34. dakikada farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 78-68. Strawberry ile sayılar bulmaya devam eden siyah-beyazlılar, skor üstünlüğünü koruyarak CEZ Nymburk'u 91-80 mağlup etti.