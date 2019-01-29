Beşiktaş, Quaresma ile yollarını ayırdı

Son 1 haftadır ailevi sorunları olduğunu söyleyerek takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Quaresma, Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı ile yaptığı görüşmelerin ardından amacına ulaştı.

Sözleşmesi karşılık olarak feshedilen yıldız futbolcunun kulüp çalışanları ve takım arkadaşlarıyla vedalaştığı öğrenildi.

KIRMIZI KARTLA VEDA ETTİ

Rakiplerine attığı tekmelerle taraflı tarafsız herkesin eleştirilerine maruz kalan Quaresma'nın vedası da kırmızı kartla oldu. Erzurumspor maçında rakibine arkadan kayarak tekme atan Portekizli futbolcu, oyundan atılmıştı.

Bu 35 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı formayı giydiği son karşılaşma oldu.

PORTO'YA DÖNÜYOR

Portekiz'e dönecek olan yıldız futbolcunun eski kulübü Porto'ya transfer olması bekleniyor.