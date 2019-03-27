Beşiktaş, Quaresma'yı gönderiyor

Beşiktaş'ta ikinci Ricardo Quaresma dönemi kapanıyor.

İlk olarak 2010'da İnter'den 7.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında alınan Portekizli yıldız, 2013 yılında bedelsiz olarak gönderilmişti. 2 yıl aranın ardından yeniden siyah-beyazlı ekibe dönen Quaresma ile bir kez daha yollar ayrılacak.

PORTO, QUARESMA'YI İSTİYOR

Fikret Orman, kulüpte yaşanan ekonomik zorluklara dikkat çekerek, "Seneye küçülmeye gideceğiz. Maaş seviyemiz çok yüksek, kadro olarak daralmaktan başka çaremiz yok" ifadelerini kullanmıştı.

Orman'ın açıklaması gözleri maliyeti yüksek oyunculara çevirdi. Bu isimlerin başında ise Quaresma geliyor. 35 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunu göndermeyi düşünen siyah-beyazlıların elini rahatlatacak durum ise Q7'ye Porto'nun talip olması.

Porto'nun 30 Haziran 2020'ye kadar sözleşmesi olan Quaresma için Beşiktaş'a 2 milyon euro civarında bir bonservis teklif edeceği belirtiliyor. Siyah-beyazlı yönetimin de alacakları konusunda anlaşma sağlanamadığı için devre arasında gönderemediği Quaresma'yı bu rakama satmayı planlıyor.