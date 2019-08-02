Beşiktaş, Riza Durmisi'yi transfer ediyor

Beşiktaş aradığı sol beki İtalya'da buldu.
Corriere dello Sport'un haberine göre, siyah-beyazlılar Laziolu Riza Durmisi'nin peşinde.
Gazetenin okuyucularıyla paylaştığı haberde Beşiktaş'ın 1,5 milyon euroluk teklifini 2,5 milyon euroya yükselttiği, Lazio'nun ise 5 milyon euroluk talebini 4 milyon euroya indirdiği ifade edildi.
Siyah-beyazlıların aradaki 1,5 milyon euroluk farkı ise bonuslarla kapatarak transferi bitirebileceği kaydedildi.
KAMP KADROSUNA ALINMADI
Öte yandan İtalyan ekibinin Almanya'nın Marienfeld bölgesinde gerçekleştireceği sezon öncesi hazırlık kampının kadrosunda Durmisi'ye yer vermemesi, 25 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a transfer olacağına yönelik dedikoduları güçlendirdi.