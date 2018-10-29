Beşiktaş-Rizespor - CANLI SKOR

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79' GOL... Beşiktaş 4-1 Çaykur Rizespor (Love)

72' GOL... Beşiktaş 3-1 Çaykur Rizespor (Caner)

66' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağ kanattan son çizgiye inen Quaresma'nın içeriye çevirdiği topa Mustafa Pektemek gelişine sert vurdu. Kaleci Gökhan'ın sektirdiği topu Caner ağlara yollamak istedi ancak onun vuruşunda da top yan ağlarda kaldı.

60' Beşiktaş, Quaresma ile kullandığı penaltı atışından yararlanamadı. Çaykur Rizespor'da Saadane, 2. sarıdan kırmızı kart gördü. Rize sahada 9 kişi kaldı.

55' Vagner Love ceza sahası içi sol çaprazdan şutunu çekti, kaleci Gökhan topu güçlükle dışarı çeldi.

49' GOL.. Beşiktaş 2-1 Çaykur Rizespor (Vedat Muriqi)

46' Mücadelede ikinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Beşiktaş 2-0 Ç.Rizespor

40' GOL... Beşiktaş 2-0 Ç.Rizespor (Mustafa Pektemek)

34' Beşitaş'ta sakatlık yaşayan Gökhan Töre kenara geldi. Caner Erkin oyuna dahil oldu.

27' Beşiktaş Quaresma ile ikinci gole yaklaştı. Quaresma, ceza sahası dışında topu sağına çekip vurdu, kaleci Gökhan aynı güzellikte çıkardı.

20' Beşiktaş, Ç.Rizespor'un 10 kişi kalmasının ardından oyunun hakimiyetini elinde bulunduruyor. Siyah-beyazlılar sık sık kaleyi yokluyor.

10' Rizespor'da Gökten Töre'ye faul yapan Orhan Ovacıklı VAR incelemesi sonrası Bülent Yıldırım tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

3' GOL... Beşiktaş 1-0 Ç.Rizespor (Mustafa Pektemek)

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

Siyah-beyazlı takım, son dönemdeki düşüşünü Çaykur Rizespor karşısında sonlandırmaya çalışıyor.

Beşiktaş, son 4 resmi karşılaşmada galibiyet alamadı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Gökhan Töre, Quaresma, Mustafa Pektemek, Vagner Love

Ç.Rizespor: Gökhan, Robin, Orhan, Mehmet, Koray, Saadane, Boldrin, Ali Çamdalı, Brabec, Süleyman Koç, Muriqi