Beşiktaş-Rizespor maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe'de Hollandalı Cocu'nun kovulmasının ardından göreve talip olan isimlerin arasına İsmail Kartal da katıldı.

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Barcelona Real Madrid'e 5 attı

2009 yılından sonra Messi ve Ronaldo'nun oynamadığı ilk El Clasico'da Barcelona, Real Madrid'i 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.