Beşiktaş-Rizespor maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
4 MAÇ SONRA GALİBİYET PEŞİNDE
Siyah-beyazlı takım, son dönemdeki düşüşünü Çaykur Rizespor karşısında sonlandırmaya çalışacak. Beşiktaş, son 4 resmi karşılaşmada galibiyet alamadı. Ligde Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Malmö'ye 2-0, Genk'e 4-2 yenildi.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Caner, Atiba, Medel, Quaresma, Oğuzhan, Babel, Love
Rizespor: Gökhan, Orhan, Saadane, Brabec, Mehmet, Ali Çamdalı, Petrucci, Robin, Yalçın, Süleyman, Boldrin, Vedat Muric