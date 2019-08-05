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Beşiktaş rotayı Skrtel ve Wimmer'a çevirdi

Vitor Hugo ve Martins İndi transferlerinden istediği sonucu alamayan Beşiktaş yönetimi, F.Bahçe ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki stoper Martin Skrtel'i listeye ekledi.

| Haber Merkezi
Beşiktaş rotayı Skrtel ve Wimmer'a çevirdi
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Beşiktaş'ta stoper adayları ikiye indi.

Vitor Hugo'nun Palmeiras'la anlaşması, Martins İndi'nin ise bonservisinin pahalı gelmesi üzerine rotayı Türkiye'ye çeviren Beşiktaş, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Skrtel'i de transfer listesine ekledi.

Herhangi bir takımla anlaşmayan 34 yaşındaki defans oyuncunun da Kartal'a gelmek istediği belirtildi.

DİĞER ADAY WİMMER

Siyah-beyazlıların bir diğer adayı ise Tottenhamlı Kevin Wimmer.

Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde de Slovak stoperi isteyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Wimmer'ın alınamaması durumunda Skrtel'in kadroya katılmasını istediği öğrenildi.

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