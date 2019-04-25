Beşiktaş sağ bek için 5 isimle görüşecek

Süper Lig'de sezon sonu yaklaşılırken, Beşiktaş bir yandan Şampiyonlar Ligi ve şampiyonluk hesabı yaparkeni, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takıma oldukça fazla katkısı olsa da Gökhan Gönül'ün ilerleyen yaşından dolayı nükseden sakatlarından dolayı sağ bek bölgesine yeni bir isim katmak istiyor.

SAĞ BEK BÖLGESİ SAĞLAMA ALINMAK İSTENİYOR

Orman ve kurmayları, birçok mevkide olduğu gibi sağ bek için de arayışlarını sürdürüyor.

İLK SIRADA DOUGLAS VAR

Bu bölgeye ilk olarak Süper Ligi tanıyan bir ismi düşünen yönetim, Sivasspor forması giyen Douglas'ı transfer listesinin başına yazdı.

Ancak Sivaaspor cephesiyle anlaşma sağlanamazsa alternatif olarak takip edilen 4 futbolcu ile iletişime geçilecek. Bu konuya öncelik veren siyah-beyazlı takım, önümüzdeki sezon başlamadan transferin gerçekleşmesini planlıyor.

İşte Beşiktaş'ın sağ bek adayları:

Sivasspor'dan Douglas.

ABD'de New York Red Bulls forması giyen 23 yaşındaki Michael Murillo.

İsrail Ligi ekiplerinden Maccabi Tel Aviv forması giyen Eli Dasa, sağ bek için hedefte olan bir diğer isim.

Roma'da forma giyen Rick Karsdorp, Kartal'ın kiralamak istediği futbolculardan.

Beşiktaş, devre arasında gündemine aldığı Bartosz Bereszynski da listedeki diğer bir futbolcu.