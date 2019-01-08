Beşiktaş sağ beki İtalya'dan alacak

Burak Yılmaz ve Mirin transferinden sonra sağ beke de takviye yapmaya hazırlanan Beşiktaş'ta Fikret Orman dün İtalya'ya uçtu.
İLK ADAY BARTOSZ
Kartal'ın listesindeki ilk isim Sampdoria'dan Bartosz Bereszynski. Geçen sezonun devre arasında 2 milyon euro bonservis bedeliyle Legia Varşova'dan Sampdoria'ya transfer olan Polonyalı Bartosz, İtalya'da geçirdiği 1.5 yılda gösterdiği performansla beğeni kazandı.
2 İSİM DAHA GÜNDEMDE
Polonyalı futbolcuyu uzun süredir takip eden siyah-beyazlılar, aksilik çıkması halinde ise Atalantalı Castagne ile masaya oturacak.
Öte yandan İtalya'dan eli boş dönmek istemeyen Beşiktaş'ın listesindeki son ismin ise Roma'da forma giyen Karsdorp olduğu ortaya çıktı.
Oğuzhan Özyakup ile Roma'nın ilgilendiği yönünüde İtalyan basınında çıkan haberler de bu iddiaları güçlendirdi. Karsdrop ile Oğuzhan'ın menajerlik firmasının aynı olması nedeniyle, 23 yaşındaki futbolcuda kolay aşama kat edileceği bildirildi.