Beşiktaş sahasında yenildi

Karşılaşmaya hücumda iyi başlayan Beşiktaş Sompo Japan, üst üste top kayıpları yapan Strasbourg karşısında 5. dakikayı 9-4 üstün geçti. Siyah-beyazlılar, 7. dakikada farkı 10'a (15-5) çıkarsa da 10-0'lık seri yakalayan Fransız ekibi, çeyreğin bitimine 5 saniye kala eşitliği yakaladı: 15-15. İlk periyot, 15-15 tamamlandı.

İkinci periyodun ilk bölümünde Strasbourg'a arka arkaya boş atış şansı veren Beşiktaş Sompo Japan, 13. dakikada 7 sayı geriye düştü: 18-25. Savunmada sertliği bir türlü artıramayan siyah-beyazlılar, hücumda uzun oyuncularının bulduğu basketlerle farkı eritirken, 18. dakikada da 32-31 öne geçti. Strasbourg, hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle 19. dakikada yeniden öne geçti: 32-35. Can Maxim Mutaf ve Kenan Sipahi ile sayılar üreten Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 36-35 önde girdi.

FRANSIZ EKİBİNE KAYBETTİK

İkinci yarının ilk dakikaları karşılıklı basketlerle geçildi. Pota altında Fall ile etkili olan Strasbourg, Serron'un hızlı hücumdan bulduğu basketle 25. dakikayı 50-47 üstün bitirdi. Dış atışlarda Can Maxim Mutaf, boyalı alanda da Buva ile hücumda tempoyu artırmaya çalışan Beşiktaş Sompo Japan, 29. dakikayı geride geçti: 54-59. Siyah-beyazlılar, Fransız ekibi karşısında üçüncü periyodu 59-56 geride kapattı.

Final periyoduna az sayıdaki taraftarının desteğini arkasına alarak başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Benzing'in serbest atışlarıyla 33. dakikada beraberliği sağladı: 59-59. Green ile peş peşe dış atışlardan basketler kaydeden Strasbourg, siyah-beyazlılar karşısında 37. dakikaya 68-64 önde girdi. Beşiktaş Sompo Japan, Rich ile savunmada ve hücumda tempoyu artırmaya çalışsa da Fransız ekibi, boyalı alanı etkili kullanmaya devam eden Fall ile bitime 2,5 dakika kala üstünlüğünü sürdürdü: 67-73. Siyah-beyazlı takım, karşılaşmayı da 78-71 kaybetti.