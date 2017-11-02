Beşiktaş sakat futbolcular hakkında açıklama yaptı

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ta dün akşam oynanan Monaco maçında sakatlanan futbolcuların sağlık durumları belli oldu.

İşte yapılan açıklama:

TOLGAY'DA KANAMA VAR

Futbol Takımımızın dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Monaco ile oynadığı maçta sakatlanan oyuncularımızdan; Dusko Tosic'in sol uyluk arka adelesinde (Biceps) ve Atiba Hutchinson'un sol uyluk arka adelesinde (Hamstring) zorlanma, Tolgay Arslan'ın sağ bacak baldır adele zarında (lateral gastrocnemius) zorlanmaya bağlı kanama ve Gökhan Gönül'ün sağ diz kapsülde gerilme tespit edilmiş olup oyuncularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından dün geceden itibaren başlanılmıştır.

GÖZTEPE MAÇI BELİRSİZ

Oyuncularımızın son durumuna, tedaviye verecekleri cevaba göre maç saatinde karar verilecektir.