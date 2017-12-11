Beşiktaş Şampiyonlar Ligi dönüşü 8 puan kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi dönüşündeki performans düşüklüğüne son veremedi.
AVRUPA DÖNÜŞÜ 8 PUAN KAYBETTİ
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan Beşiktaş, Devler Ligi dönüşünde ligde önemli puan kayıpları yaşıyor.
Siyah-beyazlı ekip bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi dönüşü Süper Lig'de oynadığı 6 maçın sadeece 2'sini kazanabildi. Beşiktaş bu 6 maçta tam 8 puan kaybetti.
Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında yaşdığı 2 puan kayıpla haftayı 27 puanla dördüncü sırada tamamladı.