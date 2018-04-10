Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nden kazandığı toplam para

İspanya’da yayın yapan AS Gazetesi, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki gelir kalemlerini iki parça halinde liste olarak yayınladı.

Hem toplam gelir hem de takımların sıralaması yer aldı. Türkiye’yi tek başına temsil eden Beşiktaş, listede iyi bir noktada bulunarak dikkat topladı.

Sportif performans yani başarılar dikkate alındığında toplamda takımlara 700 milyon euroluk dağıtım yapıldı.

Market gelirleri de eklendiğinde 500 milyon euroluk ek bir durum daha ortaya çıkıyor. Liverpool, Manchester City ve Bayern Münih sportif başarılar açısından ekonomik olarak en fazla gelir elde eden kulüpler. Barcelona ise La Liga’nın en fazla kazanan takımı oldu.

SPORTİF BAŞARIDAN 26.2 MİLYON EURO

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda Bayern Münih’e elenen Beşiktaş, sportif başarıalrdan 26.2 milyon euroluk bir gelir kazandı.

TOPLAMDA 41.5 MİLYON EURO

Market gelirleri 15.3 milyon euro olan siyah-beyazlılar toplamda 41.5 milyon euroluk bir miktarı kasasına koydu.

Market gelirleri arasında televizyon yayınları, stat ve bilet kazanımları ve reklam gelirleri bulunuyor. Beşiktaş sportif başarı listesinde en çok kazanan 13. Takım olarak dikkat çekti.