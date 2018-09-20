Beşiktaş-Sarpsborg - CANLI SKOR

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Mücadelede ikinci yarı oynanıyor....
BEŞİKTAŞ 1-0 SARPSBORG
51' BABEL
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk hafta maçında Norveç ekibi Sarpsborg'u ağırlıyor.
Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki ilk maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.
Mücadele beINSportsHaber'den şifresiz olarak yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Roco, Caner Erkin, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Gökhan Töre, Lens, Larin
Sarspborg: Vasyutin, Askar, Horn, Tamm, Thomassen, Lund-Nielsen, Zachariassen, Halvorsen, Heintz, Muhammed, Mortensen