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Beşiktaş-Sarpsborg - CANLI SKOR

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Norveç temsilcisi Sarpsborg'u konuk ediyor.

Beşiktaş-Sarpsborg - CANLI SKOR
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Mücadelede ikinci yarı oynanıyor....

BEŞİKTAŞ 1-0 SARPSBORG

51' BABEL

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk hafta maçında Norveç ekibi Sarpsborg'u ağırlıyor.

Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki ilk maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

Mücadele beINSportsHaber'den şifresiz olarak yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Roco, Caner Erkin, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Gökhan Töre, Lens, Larin

Sarspborg: Vasyutin, Askar, Horn, Tamm, Thomassen, Lund-Nielsen, Zachariassen, Halvorsen, Heintz, Muhammed, Mortensen

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