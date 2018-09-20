Beşiktaş-Sarpsborg maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk hafta maçında Norveç ekibi Sarpsborg'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.55'te başlayacak.
Karşılaşmada Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Tamas Bognar görev alacak. Mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağı henüz açıklanmadı.
NOT: Maçı yayınlayacak kanal henüz açıklanmadı.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş
Karius
Gökhan
Pepe
Vida
Caner
Medel
Oğuzhan
Quaresma
Ljajic
Babel
Larin
Saprsborg
Vasyutin
Horn
Thomassen
Halvorsen
Nielsen
Heintz
Jörgensen
Tveita
Askar
Zachariassen
Mortensen