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Beşiktaş-Sarpsborg maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Norveç temsilcisi Sarpsborg'u konuk edecek.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk hafta maçında Norveç ekibi Sarpsborg'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.55'te başlayacak.

Karşılaşmada Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Tamas Bognar görev alacak. Mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağı henüz açıklanmadı.

NOT: Maçı yayınlayacak kanal henüz açıklanmadı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş
Karius
Gökhan
Pepe
Vida
Caner
Medel
Oğuzhan
Quaresma
Ljajic
Babel
Larin

Saprsborg
Vasyutin
Horn
Thomassen
Halvorsen
Nielsen
Heintz
Jörgensen
Tveita
Askar
Zachariassen
Mortensen

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