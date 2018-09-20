Beşiktaş-Sarpsborg maçı muhtemel 11'leri

Fenerbahçe'nin son dönemde parlayan genç ismi Elif Elmas, bu akşam oynanacak Dinamo Zagrep maçında Avrupa'nın önde gelen kulüpleri tarafından izlenecek.

Fatih Terim'in çalışmadığı gerekçesiyle kadroya almadığı Feghouli, Galatasaray'dan ayrılıyor. Cezayirli futbolcuya Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan teklifler var.

Juventus ile Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkan Ronaldo, rakibi ile yaşadığı gerginlik sonrası oyundan atıldı.

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Okan Buruk Çaykur Rizespor'un başına geçti

İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Okan Buruk ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.