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Beşiktaş şehitleri andı

Beşiktaş, 10 Aralık 2016'da stadın yakınında meydana gelen terör saldırısında şehit düşenleri unutmadı.

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Beşiktaş şehitleri andı

Siyah-beyazlı kulübün gerçekleştirdiği organizasyonuyla Vodafone Park önünde lokma dağıtıldı ve dualar okundu. Etkinliğe, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi de katıldı.

LOKMA DAĞITIMI OLDU

Lokma dağıtımı öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Çebi, bir yıl önce Bursaspor karşılaşmasının ardından stadın hemen yanında Türkiye'nin maruz kaldığı terör olayını yaşadıklarını belirterek, "46 şehit verdik. Bu şehitlerimizin içinde Beşiktaş camiamızın çok kıymetli emniyet mensubu olan Vefa müdürümüz, ayrıca Kartal Yuvası'nda çalışan Tunç arkadaşımız şehit oldular. Milletimize başsağlığı diliyorum, şehitlerimizin mekanı cennet olsun." dedi.

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