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Beşiktaş Şenol Güneş'i TFF'ye bildirdi

Beşiktaş Kulübü, adı A Milli Takım ile anılan Şenol Güneş'in sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

Beşiktaş Şenol Güneş'i TFF'ye bildirdi
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Beşiktaş'tan Türkiye Futbol Federasyonu'na Şenol Güneş kontrası...

Siyah-beyazlı yönetim, Şenol Güneş'i Lucescu'nun yerine A Milli Takım'ın başına getirmeyi planlayan TFF'den önce hareket etti.

Fikret Orman, tecrübeli teknik adamla ilk olarak 2+1 yıllık sözleşme imzalamış; o sözleşme geçtiğimiz sezonun sonunda sona ermişti.

2019'DA SONA ERİYOR

Orman, 1 yıllık opsiyonu uzatmak yerine Şenol Güneş ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Kulübü, yeni sözleşmenin bitiş tarihini TFF'ye bildirdi.

İşte TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan sözleşme:

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