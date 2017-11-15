Beşiktaş Şenol Güneş'i TFF'ye bildirdi

Beşiktaş'tan Türkiye Futbol Federasyonu'na Şenol Güneş kontrası...
Siyah-beyazlı yönetim, Şenol Güneş'i Lucescu'nun yerine A Milli Takım'ın başına getirmeyi planlayan TFF'den önce hareket etti.
Fikret Orman, tecrübeli teknik adamla ilk olarak 2+1 yıllık sözleşme imzalamış; o sözleşme geçtiğimiz sezonun sonunda sona ermişti.
2019'DA SONA ERİYOR
Orman, 1 yıllık opsiyonu uzatmak yerine Şenol Güneş ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Beşiktaş Kulübü, yeni sözleşmenin bitiş tarihini TFF'ye bildirdi.
İşte TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan sözleşme: