Beşiktaş, Şenol Güneş'le derbilerde çıkışa geçti

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ın, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde derbilerdeki performansı dikkati çekiyor.

2.5 SEZONDA OLUMLU PERFORMANS SERGİLEDİ

Güneş öncesindeki 15 sezonda derbi maçlarda kazanma oranı düşük kalan siyah-beyazlı takım, Güneş'in görev yaptığı 2,5 sezonda daha olumlu bir performans sergiledi.

Fenerbahçe ve Galatasaray ile Süper Lig'in yanı sıra Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa ve Atatürk Kupası'nda olmak üzere Güneş öncesinde 71 maç yapan Beşiktaş, bunların 23'ünü kazandı.

Söz konusu derbi maçlarda 15 beraberlik alan ve 33 kez rakiplerine mağlup olan siyah-beyazlı ekip, galibiyet oranında yüzde 32,3'te kaldı. Beşiktaş, 2013-2014 sezonunda Galatasaray ile ligin ilk yarısında yaptığı derbide, yaşanan saha olayları nedeniyle 3-0 hükmen mağlubiyet almıştı.

GÜNEŞ'TEN ÖNCEKİ 6 SEZONDA GALİBİYET YÜZDESİ 17.8

Şenol Güneş öncesindeki 6 sezon dikkate alındığında ise 28 derbi maçın 5'ini kazanan siyah-beyazlı ekibin galibiyet yüzdesi 17,8'e kadar düştü.

Beşiktaş, özellikle Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic'in görev yaptığı 2014-2015 sezonunda derbilerdeki kötü performansını unutturmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu sezondaki 4 derbiyi de mağlup tamamlayarak Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı tarihinin en kötü performansını göstermişti.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 13 DERBİDE 6 GALİBİYET

Siyah-beyazlı ekip, Şenol Güneş'in görev aldığı 2,5 sezonda şu ana dek 13 derbi mücadelesine çıktı. Bunların 6'sında Fenerbahçe ve Galatasaray'a üstünlük kuran Beşiktaş, yüzde 46,1 galibiyet oranı yakaladı.

Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğünde rakipleri karşısında 4 beraberlik alırken 3 kez mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, Güneş döneminde Galatasaray'ı 4 kez yenerken Fenerbahçe'ye 2 defa üstünlük kurdu.