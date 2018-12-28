Beşiktaş Serdar Aziz'in peşinde

Galatasaray’da Serdar Aziz depremi yaşanıyor...

Milli stoperin gözden düşmesinin sebebi ise tatil merakı oldu. Sivasspor karşılaşması öncesi mide bulantısı şikâyetiyle son dakika kadrodan çıkarılan Serdar'ın kulüp doktoruyla kavga ettiği iddia edilmişti.

Bu duruma bozulan teknik direktör Fatih Terim'in, oyuncunun Maldivler’e tatile gitmesi üzerine yönetimle görüşerek “Onu bir daha görmek istemiyorum” dediği öğrenildi.

KULÜP BULUN

Türkiye gazetesinin haberine göre; Sarı-kırmızılı yöneticiler, Serdar Aziz’in menajeri Haluk Canatar’ı kulübe görüşmeye davet etti. Canatar “Kulüpten aradılar, takım bulmamızı istediler” diyerek Serdar Aziz’in artık istenmediğini açıklamıştı.

Eşiyle birlikte hâlâ Maldivler’de olan Serdar Aziz ise hiçbir açıklama yapmadı. İtalya’dan Inter başta olmak üzere birkaç takımın daha radarında olan Serdar için bu olayların ardından Beşiktaş’ın da devreye girdiği öğrenildi.

ŞENOL GÜNEŞ ÇOK İSTİYOR

Galatasaray’a geldiği dönemde de Beşiktaş’ın listesinde olan tecrübeli stoperi Şenol Güneş’in de çok istediği belirtildi.

Pepe'nin takımdan ayrılmasının ardından stoper arayışı içine giren siyah-beyazlı yönetimin, kısa süre içerisinde Serdar'la bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.