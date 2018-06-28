Beşiktaş, Serdar Gürler için bastırıyor

Futbol bütçesinde yüzde 30-35 oranında küçülmeye gitme kararı alan ve bu nedenle transferde ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş, Osmanlıspor'dan Serdar Gürler'i de listesine dahil etti.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon 29 maçta 12 gol ve 5 asistle oynayan 26 yaşındaki oyuncuyla el sıkışırken, kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyor. Taraflar, bonservis bedelinde anlaşma zemini ararken, kısa süre içerisinde bu transferin sonuçlandırılması bekleniyor.

Şenol Güneş'in, gerçek mevkii sağ kanat olmasına rağmen forvette de görev yapabilen Serdar Gürler'i çok istediği gelen bilgiler arasında.

ALMANYA'DAN EMRE ASLAN İDDİASI

Öte yandan Beşiktaş'ın, takımı gençleştirme hedefi doğrultusunda yöneldiği son ismin RB Leipzig formasını giyen Emre Aslan olduğu ileri sürüldü. Alman kulübüne yakınlığı ile bilinen RB Live adlı internet sitesi, siyah-beyazlıların 18 yaşındaki futbolcuyla resmi görüşmelere başladığını yazdı.

RB Leipzig'in U19 takımında top koşturan Aslan, 10 numara mevkiinde görev yapıyor. Geçen sezon 29 maçta 21 gol atıp 7 asist yapan genç oyuncu, Türkiye U19 Milli Takımı ile de 1 maça çıktı.