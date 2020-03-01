Beşiktaş, Sergen Yalçın'la yükselişe geçti

Alanyaspor'u yenerek iki hafta aradan sonra üç puanı cebine koyan Beşiktaş’ta yüzler gülüyor...

Taraftar, oynanan oyundan ve gösterilen performanstan memnun.

Bu yükselişin baş mimarı ise Teknik Direktör Sergen Yalçın...

Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından koltuğa oturan 47 yaşındaki çalıştırıcı, Kartal’ı adeta kanatlandırdı.

BEŞİKTAŞ, GOL ORTALAMASINI 1.8'E ÇIKARDI

Ligin ilk 19 haftasında 29 gol atan ve 1.52 ortalama tutturan Beşiktaş, Sergen döneminde bunu 1.8’e yükseltti.

Avcı ile maç başına 1.36 gol yiyen Kartal, Sergen Yalçın ile bu oranını da 1’e düşürdü.

Abdullah Avcı ile 30 puan toplayan ve maç başı 1.57 ortalama tutturan Siyah-Beyazlılar, Sergen’in teknik direktörlüğünde bu rakamı maç maçına 2’ye çıkardı.

Beşiktaş, genç çalıştırıcı ile maç başına daha fazla şut atıp daha fazla da topa sahip oldu.