Video Hakem, Türkiye'de ilk kez hatalı bir kararı düzeltti

1 Beşiktaş, Serkan Reçber'e teklif yaptı Beşiktaş sportif direktörlük görevi için eski futbolcu ve spor yorumcusu Serkan Reçber'e teklif yaptı. Reçber'in Beşiktaş ile çalışmaya sıcak baktığı öğrenildi.

2 Aziz Yıldırım: FETÖ’nün yapamadığını biz beceriyoruz Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, seçimle ilgili yaptığı konuşmada "Aziz Yıldırım da kazansa, Ali Koç da kazansa Fenerbahçe bölündü. FETÖ’nün yapamadığını biz beceriyoruz." dedi.

3 Pepe: Beşiktaş'ta uzun yıllar kalmak istiyorum Beşiktaş'ın Portekizli savunma oyuncusu Pepe, siyah-beyazlı takımda aile ortamıyla karşılaştığını ve uzun yıllar Beşiktaş forması giymek istediğini dile getirdi.

4 Anthony Joshua: Joseph Parker'ın çenesi iyi çalışıyor Vladimir Kliçko'yu devirerek IBF ve WBA kemerlerinin sahibi olan Anthony Joshua'nın yeni rakibi Joseph Parker. İkilinin arasındaki boks maçına artık sayılı günler kaldı.

5 Sosa: Galatasaray'ı bana bırakın Trabzonspor'un Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, Galatasaray maçına son derece hırslı çalışıyor. Yıldız futbolcunun Rıza Çalımbay'la yaptığı görüşmede "G.Saray'ı bana bırakın" dediği öğrenildi.

6 Neymar'ın son durumu Paris Saint Germain'in Olimpik Marsilya'yla oynadığı maçta sakatlanan Neymar, ayağının son halini paylaştı.

7 Elif Elmas kiralık olarak gönderiliyor Beşiktaş-Fenerbahçe U21 maçında rakibine kasıtlı olarak tekme attığı için kadro dışı bırakılan Elif Elmas'ın, başka bir takıma kiralık olarak gönderileceği öğrenildi.

8 Beşiktaş'ta Gökhan Töre iyileşti Beşiktaş'a sakat futbolcularından iyi haberler gelmeye devam ediyor. Negredo ve Oğuzhan'dan sonra Gökhan Töre de Alanyaspor maçında takıma dönüyor.

9 F.Bahçe'nin eski basketçisi psikolojik sorunlar yaşıyor Bir dönem F.Bahçe ve Beşiktaş altyapılarında basketbol oynayan Mehmet Şanlı, yaşadığı ağır psikolojik rahatsızlık nedeniyle aylardır Atatürk Havalimanı'nda yaşıyor.