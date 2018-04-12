Beşiktaş Serkan Reçber'le anlaştı

1 Hasan Şaş'tan Ayhan Akman'a: Hesap vereceksiniz Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, Ayhan Akman'ın açıklamalarına Instagram hesabından cevap verdi.

2 Volkan Şen: Beşiktaş'a bedelsiz gelirim Şenol Güneş'le bir görüşme gerçekleştiren Konyasporlu futbolcu Volkan Şen, sezon sonunda siyah-beyazlı takıma gelmek istediğini söyledi.

3 Di Francesco'dan Cengiz'e: Sana güveniyorum Roma'nın hocası Di Francesco, Cengiz'e, "Turkish Airlines hazır ol. İkinci yarıda oyunda olacaksın" dedi. Milli futbolcumuz oyuna girdi, yaptığı asistle takımının tur atlamasını katkı yaptı.

4 G.Saray-Başakşehir maçını yönetecek hakem Şampiyonluk yolunda en kritik maçlardan biri olan Galatasaray-Başakşehir maçını Halil Umut Meler yönetecek.

5 Maçı unutan Çankırıspor şampiyonluğu kaptırdı Yenilse bile şampiyon olacağı maçı unutan Çankırıspor, karşılaşmaya çıkmadığı için 3 puanı silindi ve şampiyonluğu Kurşunlu Belediyespor'a kaptırdı.

6 Ronaldo: Juventusluları anlayamıyorum Cristiano Ronaldo, son dakikada kazandıkları penaltı hakkında konuştu. Portekizli yıldız, "Lucas'ı arkadadan ittiler, pozisyon penaltıydı" dedi.

7 Emre Çolak Galatasaray'a dönüyor Deportivo'dan ayrılma kararı alan Emre Çolak, Galatasaray'a dönmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekip ise Emre'ye, bonservisini alırsan seni trasfer ederiz teklifinde bulundu.

8 Juventus'un rüyasını Ronaldo bitirdi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek final Rövanş maçında 3-1 mağlup Juventus'u eledi. 3-0 öne geçen Juve'nin hayallerini 90+7'de penaltıyı gole çeviren Ronaldo bitirdi.

9 FIFA yeni turnuva hazırlığında FIFA, Kulüpler Dünya Kupası'nın yerine 4 yılda bir yapılması planlanan yeni bir turnuvayı hayata geçirecek. Bu turnuvada 3'er takımın yer alacağı 8 grup olacak ve toplamda 31 maç yapılacak.