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Beşiktaş Serkan Reçber'le anlaştı

Beşiktaş yönetimi, scout ve altyapı geliştirme sorumlusu görevi için yorumcu Serkan Reçber'le 4 yıllığına anlaşmaya vardı.

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Beşiktaş Serkan Reçber'le anlaştı

Bir süredir TRT Spor'da yorumculuk yapan Serkan Reçber, Beşiktaş ile el sıkıştı.

RESMİ AÇIKLAMA KISA SÜREDE YAPILACAK

Siyah-Beyazlı takımın tecrübeli spor adamı ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde Beşiktaş tarafından yapılacak.

10 GÜNDÜR YAYINLARA ÇIKMIYOR

En son 1 Nisan'da yayınlanan Avrupa Stüdyosu programına çıkan Serkan Reçber o günden bu yara programlara çıkmıyor.

Serkan Reçber'in TRT Sspor'daki görevini bırakması Beşiktaş ile anlaştığı yönünde çıkan haberleri doğrular nitelikteydi.

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