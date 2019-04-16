Hakem VAR olmayan ligde VAR'a baktım deyip gol verdi

1 Galatasaray Mbaye Diagne'yi gözden çıkardı Galatasaray yönetimi, geldiği günden beri bir türlü istenileni sahaya yansıtamayan Mbaye Diagne ile ilgili kararını sezon sonunda gelecek tekliflere göre verecek.

2 Finansal Fair-Play nedir Kulüplerin gelir ve gider düzeyini dengelemek için hayata geçirilen bu uygulamayı sizler için anlattık.

3 Beşiktaş sezon sonu 9 futbolcuyu gönderecek Gelecek sezon maaş ödemelerini hafifletmeyi hedefleyen Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda 9 futbolcuyu takımdan gönderecek. Bu futbolcuların bir kısmı satılacak. Bazıları ise kiralık olarak gönderilecek

4 Fatih Terim şampiyonluğa inanıyor Fenerbahçe derbisinde 2 puan kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına moral verdi. Terim "benim şampiyonluğa inancım tam, sizin de olsun" dedi.

5 Fenerbahçeli Moses saatini çaldırdı Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Moses, ülkesi Nijerya'dan İstanbul'a uçtuğu sırada baş üstü dolabına koyduğu saatini çaldırdı ve şikayette bulundu.

6 Comolli, Brahimi ve Niasse için görüştü Fenerbahçe'nin Fransız Sportif Direktörü Comolli, İstanbul'da Niasse ve Brahimi transferleri için bir görüşme yaptı.

7 Hollanda'da yayınlanan VAR konuşmaları Türkiye'de VAR konuşmalarının yayınlanıp yayınlanamayacağı tartışılırken, Hollanda Futbol Federasyonu her hafta bir maçın konuşmalarını açıklıyor.

8 Abdülkadir Ömür: İnşallah Barcelona'ya gitmek nasip olur Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, Barcelona forması giymek istediğini söyledi.

9 F.Bahçe-G.Saray maçının VAR kayıtları Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin en tartışmalı pozisyonu için hakem Ali Palabıyık, "Dirar'ın Feghouli'ye yaptığı müdahale faul için yeterli değil" yorumunda bulundu.