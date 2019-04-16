Beşiktaş sezon sonu 9 futbolcuyu gönderecek

Takımın zirve yarışına yeniden ortak olmasına sevinen yönetim, yeni sezon için kolları sıvadı. İlk hedef, maaş ortalamasını düşürmek.
Başkan Fikret Orman, sezon sonu sözleşmesi sona eren ya da konrtatı devam eden 9 futbolcu ile yollarını ayıracak.
MAAŞ ÖDEMESİNDE KISITLAMA YAPILACAK
Son dönemler maaş ödemelerinde sıkıntı yaşayan siyah-beyazlı yönetim, gelecek sezon kadro yapılanmasında, teknik heyet tarafından oynatılmayan isimleri gödererek bütçede yer açmayı planlıyor.
9 FUTBOLCU GÖDERİLECEK
Transfer komitesi takıma kazandırılacak isimleri yavaş yavaş berlilerken sezon sonu yollarını ayrılacağı 9 ismi şimdiden listeye yazdı.
İşte gönderilecek futbolcular şu şekilde:
Isimat-Mirin, Oğuzhan Özyakup, Tolga Zengin, Cyle Larin, Enzo Roco, Jeremain Lens, Ricardo Quaresma, Mustafa Pektemek, Gökhan Töre
Tolga Zengin, Mustafa Pektemek ve Gökhan Töre'nin sözleşmesi haziran ayında sona eriyor.
Quaresma, Oğuzhan ve Lens'in satılacağı; Larin, Roco ve Mirin'in ise kiralık olarak gönderileceği öğrenildi.