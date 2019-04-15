Beşiktaş sezonun ikinci yarılarında daha farklı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son 3 sezonunun ikinci yarılarında daha başarılı performans sergiledi.

Siyah-beyazlı ekip, görevinde 4. yılını geçiren Güneş yönetiminde bu sezonun ikinci yarısında büyük hayal kırıklığı yaşatırken, ikinci devrede bambaşka bir görüntüye büründü. Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısındaki 17 maçta 7 galibiyet ve beşer beraberlikle yenilgi alarak 26 puan toplayabildi.

Beşiktaş, sezonun ikinci devresinde oynadığı 11 maçta ise ilk bölümdeki performansını geride bırakmayı başardı. Beşiktaş, söz konusu periyotta 8 galibiyet ve 3 beraberlikle 27 puana ulaştı.

İlk yarıda 28 gol atabilen siyah-beyazlılar, ikinci yarının 11 mücadelesinde ise fileleri 32 kez havalandırdı.

Geçen sezon da ikinci yarıda coşmuştu

Güneş yönetiminde geçen sezonu ilk yarısında yine beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, ikinci yarıda büyük yükseliş göstermişti.

Söz konusu sezonun ilk yarısında 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgiyle 30 puan elde eden Beşiktaş, ikinci devrede ise 13 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyetle 40 puan elde etti.

Geçen sezonun ilk yarısında 29 gol atabilen siyah-beyazlılar, ikinci yarıda 40 gole ulaştı.

2016-2017 sezonunda da aynısını yaptı

Siyah-beyazlı ekip, şampiyon olduğu 2016-2017'de de benzer görüntü sergiledi.

2016-2017 sezonun ilk yarısında 11 galibiyet, 5 beraberlik ve bir yenilgiyle 38 puan toplayan Beşiktaş, ikinci yarıda 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 39 puan elde etti.

Söz konusu sezonun ilk 17 maçında 30 gol atabilen siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda ise 43 kez fileleri havalandırdı.