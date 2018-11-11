Beşiktaş-Sivasspor - CANLI SKOR

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14' GOL... Beşiktaş 1-1 Sivasspor (Braz)
11' GOL... Beşiktaş 1-0 Sivasspor (Güven Yalçın)
Quaresma'nın sağdan yaptığı ortada, arka direkte kafayı vuran Güven Yalçın skoru 1-0 yaptı.
5' Beşiktaş mücadeleye oldukça istekli başladı. Sivasspor ise pas yaparak oyunu rahatlatmak istiyor.
1' Mücadele başladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk ediyor.
Genk deplasmanında son dakikalarda yıkılan Beşiktaş, Sivasspor'u mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Tolga , Gökhan , Pepe, Vida, Caner, Atiba, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Ljajic, Güven, Ryan Babel
Sivasspor: Tolgahan, Douglas, David Braz, Bjarsmyr, Ziya, Medjani, Hakan Arslan, Robinho, Emre Kılınç, Gabriel Torje, Arouna Kone