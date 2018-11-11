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Beşiktaş-Sivasspor - CANLI SKOR

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk ediyor.

Beşiktaş-Sivasspor - CANLI SKOR
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14' GOL... Beşiktaş 1-1 Sivasspor (Braz)

11' GOL... Beşiktaş 1-0 Sivasspor (Güven Yalçın)

Quaresma'nın sağdan yaptığı ortada, arka direkte kafayı vuran Güven Yalçın skoru 1-0 yaptı.

5' Beşiktaş mücadeleye oldukça istekli başladı. Sivasspor ise pas yaparak oyunu rahatlatmak istiyor.

1' Mücadele başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk ediyor.

Genk deplasmanında son dakikalarda yıkılan Beşiktaş, Sivasspor'u mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Tolga , Gökhan , Pepe, Vida, Caner, Atiba, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Ljajic, Güven, Ryan Babel

Sivasspor: Tolgahan, Douglas, David Braz, Bjarsmyr, Ziya, Medjani, Hakan Arslan, Robinho, Emre Kılınç, Gabriel Torje, Arouna Kone


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