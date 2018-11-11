Beşiktaş-Sivasspor - CANLI SKOR

Uğur Özcan: Söz verdik ama olmadı

Kayserispor maçında sakatlanan Muslera'nın kafasına 12 dikiş atıldı. Kanlar içinde kalan tecrübeli kaleci, takımını yalnız bırakmamak için özel bandajla oyuna devam etti.

Maccabi Petah Tikvalı futbolcu Habib Habibou'nun Maccabi Netanya'ya attığı ilginç gol İsrail'de haftanın en çok konuşulan olayı oldu.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ersan Gülüm, futbol kariyeri açısından sürpriz bir tercihe imza attı. Gülü, futbol kariyerini Whittlesea United takımında oyuncu-antrenör olarak sürdürecek.

Karadeniz basını, Trabzonspor yönetiminin Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'la yollarını ayıracağını iddia etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti ve bu sezon ilk kez üst üste 2 kez maç kazandı.

1 Ünal Karaman ile yollar ayrılıyor Malatyaspor'a 5-0 yenilen Trabzonspor'da yönetim, Fenerbahçe maçı öncesi teknik direktör değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.

2 Ümit Davala'nın basın toplantısı 24 saniye sürdü G.Saray Kulübü, verilen cezalar nedeniyle TFF'ye kızgın. Kayseri maçı sonrası 24 saniyelik kısa bir konuşma yapan Ümit Davala, "Hak ettiğimiz 3 puanı aldık" dedi.

3 Fenerbahçe 6 maç sonra kazandı Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti ve bu sezon ilk kez üst üste 2 kez maç kazandı.

4 Sağlık görevlilerini çağıran oyuncunun attığı ilginç gol Maccabi Petah Tikvalı futbolcu Habib Habibou'nun Maccabi Netanya'ya attığı ilginç gol İsrail'de haftanın en çok konuşulan olayı oldu.

5 Klopp'tan Şenol Güneş'e telefon Karius'u yakından takip eden Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, Şenol Güneş'i arayarak 25 yaşındaki kalecinin son durumunu sordu.

6 Ersan 31 yaşında antrenör oldu Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ersan Gülüm, futbol kariyeri açısından sürpriz bir tercihe imza attı. Gülü, futbol kariyerini Whittlesea United takımında oyuncu-antrenör olarak sürdürecek.

7 Rıdvan Dilmen: G.Saray büyük takım değil Rıdvan Dilmen, Kayseri'den 3 puanla dönen Galatasaray'ı analiz etti. Dilmen, "Galatasaray iyi takım değil, büyük takım değil, ama büyük kulüp" dedi.

8 Süper Lig'in golcüsü Mbaye Diagne Kaşımpaşa formasıyla Süper Lig'de 12 maça çıkan Mbaye Diagne'nin 12 golü bulunuyor. Performansıyla göz dolduran Senegalli golcü, şimdiden 3 büyüklerin transfer listesine girmeyi başardı.

9 Muslera 12 dikişle oynadı Kayserispor maçında sakatlanan Muslera'nın kafasına 12 dikiş atıldı. Kanlar içinde kalan tecrübeli kaleci, takımını yalnız bırakmamak için özel bandajla oyuna devam etti.