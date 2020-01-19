Beşiktaş-Sivasspor - CANLI SKOR

Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'yı Sörloth'un hat-trick yaptığı maçta 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.

10

Yabancı kuralı yine değişiyor

Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda konuşulan konulardan biri de yabancı sınırı oldu. İlk olarak 10'a düşürülecek olan sayının, daha sonra ise kademeli olarak azaltılması bekleniyor.