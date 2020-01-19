Beşiktaş-Sivasspor - CANLI SKOR

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7' Gol... Beşiktaş 0-1 Sivasspor (Erdoğan)
3' Savunma arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Caner Erkin tam şutunu atacakken araya giren Uğur Çiftçi topu kornere gönderdi.
1' Maç başladı.
Kupada Erzurumspor'a 3-2 yenilen Beşiktaş, lig lideri Sivasspor'u mağlup ederek taraftarını mutlu etmek istiyor.
Beşiktaş'ta kart cezalısı Victor Ruiz ile sakatlıkları süren Jeremain Lens ve Dorukhan Toköz kadroda olmayacak.
Sivasspor'da ise kırmızı kart cezalısı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Fernado, Hugo Vieira kadroda olmayacak. Hafif sakatlıkları bulunan Arouna Kone ve Emre Kılınç'ın durumları ise maç saatinde belli olacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, N'Koudou, Elneny, Atiba, Caner, Ljajic, Burak
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Ziya, Hakan Arslan, Erdoğan, Emre, Yatabare