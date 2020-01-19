Beşiktaş-Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

Kupada Erzurumspor'a 3-2 yenilen Beşiktaş, lig lideri Sivasspor'u mağlup ederek taraftarını mutlu etmek istiyor.
Vodafone Park'ta saat 19:00'da başlayacak maçı maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele Beinsports'tan naklen yayınlanacak
Beşiktaş'ta kart cezalısı Victor Ruiz ile sakatlıkları süren Jeremain Lens ve Dorukhan Toköz kadroda olmayacak.
Sivasspor'da ise kırmızı kart cezalısı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Fernado, Hugo Vieira kadroda olmayacak. Hafif sakatlıkları bulunan Arouna Kone ve Emre Kılınç'ın durumları ise maç saatinde belli olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş
Karius
Gökhan Gönül
Vida
Roco
Caner Erkin
Elneny
Atiba
Diaby
Ljajic
N'Koudou
Burak Yılmaz
Sivasspor
Samassa
Goiano
Appindangoye
Caner Osmanpaşa
Uğur Çiftçi
Fatih Aksoy
Hakan Arslan
Ziya Erdal
Erdoğan Yeşilyurt
Traore
Yatabare