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Beşiktaş, Sivasspor'a karşı üstün

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 27. kez karşılaşacak.

| AA
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Beşiktaş, Sivasspor'a karşı üstün

İki takım arasında geride kalan 26 lig maçında Beşiktaş 13, Sivasspor 8 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 37 golüne, Sivasspor 28 golle yanıt verdi.

Geçen sezonki lig maçlarında iki takım da deplasmanda 2-1 galip geldi.

SİVAS'TA DA BEŞİKTAŞ ÖNDE

İki takım arasında Sivas'ta yapılan 13 lig maçından 8'ini Beşiktaş, 3'ünü Sivasspor kazandı, 2 müsabaka da berabere bitti. Sivas'ta siyah-beyazlılar 16, kırmızı-beyazlılar ise 12 gol attı.

Golsüz maç yok Taraflar arasındaki 26 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi. İki takım da geride kalan maçlarda beşer kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

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