Beşiktaş, Sjaak Swart ile anlaştı

Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları, sürpriz bir anlaşmaya imza attı.

Geçtiğimiz günlerde Hollanda'ya giderek 'Mr. Ajax' lakabıyla bilinen Sjaak Swart ile görüşen Torunoğulları, dünyanın birçok yerinde çalışan ve 45 kişilik scout ekibi olan tecrübeli futbol adamıyla el sıkıştı.

Swart, Beşiktaş adına da taramalar yapacak ve scout ekibinin belirlediği oyuncuları siyah-beyazlı ekibe yönlendirecek.

ONU DİNLEMEK BÜYÜK KEYİFTİ

Swart ile çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Torunoğulları, "Sjaak Swaart, bilinen lakabıyla Mr Ajax. Kendisi ile futbol hakkında derin bir sohbet gerçekleştirdik. Hem 81 yaşında olmasının tecrübesini hem de yenilikçi fikirlerini dinlemek büyük keyifti" notunu düştü.