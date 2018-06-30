Beşiktaş, Slovakya'da ilk antrenmanını yaptı

Beşiktaş Futbol Takımı, 8 Temmuz Pazar gününe kadar sürdüreceği Slovakya kampının ilk çalışmasını yaptı.
Bratislava'ya yaklaşık 22 kilometre uzaklıktaki Samorin kasabasında bulunan X bionic tesislerinde kamp çalışmalarına başlayan siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlı futbolcular, idmanda, pas ve kondisyon çalışmaları yaparken, teknik direktör Şenol Güneş zaman zaman oyunculara uyarılarda bulundu.
Beşiktaş, kamp çalışmaları kapsamında 7 Temmuz Cumartesi günü Macaristan 2. Lig ekiplerinden BFC Siofok'la, 8 Temmuz Pazar günü ise bir başka Macar ekibi Gyirmot'la hazırlık maçı oynayacak.