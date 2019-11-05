Beşiktaş son 7 maçın 6'sını İstanbul'da oynayacak

Bu hafta sonunda Denizlispor'u konuk edecek olan Beşiktaş, ilk yarının kalan 7 haftasında yalnızca 1 kez İstanbul dışına çıkacak.

11. haftada Denizlispor'la karşılaştıktan sonra 12. haftada Konyaspor deplasmanına gidecek olan siyah- beyazlılar, bu mücadelenin ardından İstanbul'dan ayrılmayacak.

Kalan 7 maçın 4'ünü iç sahada, 3'ünü ise deplasmanda oynayacak olan Beşiktaş, Konyaspor maçının ardından iç sahada Kayserispor'la karşılaşıp, ardından Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Bu mücadelenin ardından ligin flaş ekiplerinden Malatyaspor'u ağırlayacak olan Kartal, bir sonraki hafta ise derbide F.Bahçe'nin misafiri olacak. Beşiktaş, ilk yarının son maçında ise sahasında G.Birliği ile karşı karşıya gelecek.