Beşiktaş stadyumunda Sergen Yalçın'a sevgi seli

Beşiktaş kulislerinde ismi Şenol Güneş'ten sonra teknik direktör olarak geçen Sergen Yalçın'a, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrasında büyük ilgi vardı.
Sergen Yalçın, rakip olarak geldiği Vodafone Park’ta taraftarların sevgi gösterileri ve tezahüratlarıyla karşılaştı.
"SERGEN BURAYA"
Beşiktaşın efsane onbirinin e önemli oyuncularından olan ve 100'üncü yılda gelen şampiyonlukta büyük katkısı olan Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü olarak geldiği stadyumda maç sonunda tezahürat ve alkışlarla karşılaştı.
Maç sonu taraftarlar 10 dakika boyunca "Sergen buraya" diye bağırdı. O sırada soyunma odasında bulunan Yalçın, dışarı gelerek çimlere çıktı, taraftarı selamladı.
YENİ TEKNİK DİREKTÖR
Yeni yönetimde yer almayan Beşiktaş'ın eski yöneticisi Candaş Tolga Işık, maç sonu sosyal medya hesabından yaptığı Sergen Yalçın paylaşımıyla siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.
Işık, Beşiktaş taraftarının istediği gibi Şenol Güneş’in ardından takımın başına Sergen Yalçın’ın getirilmesinden yana olduğunu açık açık gösterdi.
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