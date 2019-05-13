Beşiktaş stadyumunda Sergen Yalçın'a sevgi seli

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ç.Rizespor maçı sonrası dolaşan şike söylentilerine cevap verdi. Cengiz, "Şampiyonluk yarışına en ufak bir hile katmadık" dedi.

Fenerbahçe'nin deneyimli hocası Ersun Yanal, yerli futbolculardan oluşan transfer listesini yönetime verdi. Yanal, listeye son olarak Nazım ve Vedat Muriç'i ekledi.

Başakşehir'in Brezilyalı yıldızı Robinho, Galatasaray maçında da gol atacağını ifade etti.

Yeniden başkan seçilen Fikret Orman ve yönetimi, gelecek sezonun çalışmalarına başladı. 8 futbolcu kesin olarak takımdan ayrılacak.

İspanyol devi Real Madrid, Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Hazard'ı 100 milyon euroya transfer etti.

Candaş Tolga Işık, “Elbet bir gün kavuşacağız” notuyla yaptığı paylaşımla taraftarın sesi oldu.

1 Cüneyt Çakır hatasız maç yönetti Liverpool'un tarihi bir geri dönüşle Barcelona'yı 4-0 yenerek finale çıktığı maçın kahramanlarından biri de FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır oldu.

2 Galatasaray transferde atağa kalktı Transfer çalışmalarına erken başlayan Galatasaray yönetimi, şimdiden 3 ismin işini bitirdi. Valentine Ozornwafor'u İstanbul'a getiren Cimbom, Douglas ve Babel'le de prensip anlaşmasına vardı.

3 Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken son durum Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray da Başakşehir de maçlarını kazandı. 66 puana sahip iki takım haftaya karşı karşıya gelecek. Kazanan ekip şampiyon olacak.

4 Liverpool'dan tarihi geri dönüş UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ikinci maçında Liverpool, Katalan Barcelona'yı sahasında konuk etti. İlk maçı 3-0 kaybeden Liverpool inanılmazı başararak rakibini 4-0'lık skor ile eledi.

5 Ajax'ın peri masalı son buldu Juventus'u, Real Madrid'i, Bayern Munich'i eleyerek Yarı Final'e kalan Ajax, Tottenham karşısında yenilerek final biletini elinden kaçırdı, ancak bu seneki performansları ile gönüllerin şampiyonu oldu

6 MHK Bülent Yıldırım'a görev vermeyecek Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray-Beşiktaş derbisini yöneten ve birçok tartışmaya yol açan Bülent Yıldırım'a bir daha görev vermeyi düşünmüyor.

7 Ümit Özat: TFF ligi Ramazan'a göre ayarlamalı Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, oruç tutan futbolcuların maçlarda zorlandığını söyledi. Özat, "Yabancının Christmas'ını düşünüyorsak Müslümanların da Ramazan'ını düşünmeliyiz" dedi.

8 Şampiyonun kasasına girecek olan para Süper Lig şampiyonunu büyük paralar bekliyor. Lider Galatasaray ipi göğüslerse toplam 450 milyon liralık gelirin sahibi olacak. Şayet şampiyon Başakşehir olursa bu para 350 milyon liraya düşecek.

9 Galatasaray deplasmanda Ç.Rizespor'u yendi Galatasaray Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Ç.Rizespor'u 3-2 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.